Artistik cimnastikte gözler İngiltere'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevrildi - Son Dakika
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Artistik cimnastikte gözler İngiltere'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevrildi

15.09.2022 11:10
Artistik cimnastikte gözler İngiltere'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevrildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na ilişkin, "İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na ilişkin, "İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz." dedi.

Çelen, cimnastik branşında son dönemde elde edilen başarıları AA muhabirine değerlendirdi.

Son aylarda yoğun bir yarışma programından geçtiklerini belirten Çelen, bu süreçte neredeyse katıldıkları tüm turnuvalarda madalya almayı başardıklarını ifade etti.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 12 madalyayla tarihlerinin en başarılı organizasyonunu tamamladıklarını dile getiren Çelen, Konya'nın ev sahipliğini yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı da 12 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 28 madalyayla noktalayarak Türkiye'nin oyunları en üst sırada bitirmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Çelen, İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından Münih'te düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın 2 gümüş, 2 bronz toplam 4 madalya almayı başardığını anımsatarak, "Özellikle Ahmet Önder ve Adem Asil'in genel tasnif madalyaları, Avrupa Şampiyonası tarihimizde eksik olan parçayı yerine koyması açısından önemliydi. Bu madalyalar ilerisi için de yeni bir kapı araladı." diye konuştu.

Şimdi önlerinde İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın olduğunu vurgulayan Çelen, "Sporcularımızın Liverpool'da da alınlarının akıyla kendilerine yakışacak şekilde yarışıp, ülkemize yeni madalyalar kazandırarak cimnastikte Türkiye'nin adından söz ettirmeye devam edeceğinden eminim. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası arenada hiçbir başarı bizim için sürpriz olmayacak"

Çelen, bu başarıların büyük bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cimnastiğin tesisleşmesinde ve tüm Türkiye'ye yayılmasında büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'mizin ve o sporculardan yeni şampiyonlar yetişmesine olanak sağlayan kulüplerimiz ile aileleri başta olmak üzere, yönetim kurulumuzun, teknik kadrolarımızın emekleri büyük. Bu ekip çalışmasını devam ettirdiğimiz sürece uluslararası arenada hiçbir başarı bizim için sürpriz olmayacak."

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik cimnastikte gözler İngiltere'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevrildi - Son Dakika

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