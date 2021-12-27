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Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Şebin, 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Şebin, 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

27.12.2021 11:04
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Şebin, 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2021 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen birçok organizasyonda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2021 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen birçok organizasyonda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'i durağan geçen 2020 yılına göre çok daha aktif tamamladıklarını belirterek, "2021 yılında A milli takımlarımız uluslar arası birçok başarıya imza attı. Bizler için çok verimli bir sene oldu." dedi.

Norveç'in Lillehammer şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı'nın yarışları 7'nci sırada bitirdiğini hatırlatan Şebin, "Kadın millilerimiz bu başarısıyla ilk defa Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti. Kadın sporcularımız 19- 27 Mart 2022 tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek organizasyonda dünyanın en iyi 12 ülkesi ile yarışacak." diye konuştu.

Avrupa Curling Şampiyonası'na erkekler kategorisine Türkiye'nin damga vurduğunu aktaran Şebin, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası B klasmanında erkek millilerimiz altın madalya kazandı. Bu başarıyla İstiklal Marşı'mız ilk defa uluslararası bir curling müsabakasında okundu. Sporcularımız bu başarılarıya A klasmanında Avrupa'nın en iyi 9 takımı ile mücadele etmeye hak kazandı. Kazanılan bu başarıyla millilerimiz aynı zamanda 17-23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası Elemeleri'ne de doğrudan katılma hakkı elde etti."

" Rusya'da 2 altın ile 1 bronz madalya kazandık"

Kenan Şebin, Rusya Curling Federasyonu ile imzaladıkları "Kardeşlik ve İş Birliği Protokolü" kapsamında bu ülkede 5 uluslararası turnuvaya katılıp, bir kez de ikili kamp yaptıklarını aktararak, "Rusya'da düzenlenen ve elit ülke milli takımlarının katıldığı söz konusu turnuvalarda 2 altın ile 1 bronz madalya kazandık." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir sezon geçirdiklerini anlatan Şebin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca Erzurum'un ev sahipliğinde organize ettiğimiz Pre-QQE Olimpiyat Ön Eleme Müsabakaları'nda 23 ülkeden 250 sporcuyu ağırladık. Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyoruz. Organizasyonda kadınlar ile karışık çiftler milli takımlarımız ön elemeleri birinci tamamlayarak Hollanda'da olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti. Bu da çok önemli bir başarıydı. Bayrağımızı taşıyabileceğimiz en üst nokta için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Avrupa ve dünyada daha çok başarı kazanacağız. Ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için durmadan çalışacağız. Sporcularımıza güvenim tam. 2022 yılının tüm curling camiasına hayırlı olmasını umuyor, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2022 spor dolu bir yıl olsun."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Şebin, 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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