Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu - Son Dakika
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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden 300 sporcu katıldı. Şampiyona, yarışlarda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

21.07.2024 21:13
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden 300 sporcu katıldı.

Şampiyona, yarışlarda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'in doğası, oksijeni ve atmosferinin çok iyi olduğunu belirterek, yarışların Türkiye Şampiyonası standartlarında olması gereken parkurlarda gerçekleştiğini söyledi.

Olimpiyat ya da Avrupa Şampiyonası ayarında bir parkurun Erzurum'a kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ejder 3200 A.Ş çalışanları ve yetkililerine teşekkür eden Kocaman, "En son büyük kadın ve erkekler kategorilerinde yarış yapıldı. 81 ilden gelen toplam 300 sporcumuz var. Sporcular buradan aldıkları puanlarla olimpiyata puan topluyor, buradan alınan formalarla da 1 yıl boyunca tüm yarışlarda şampiyona forması giyme şerefini yakalıyor. Bu çok önemli. Sporcuları yarışın hakkını verdiler, zorlu parkurda çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu.

Sinop'tan yarışa katılan Samet Yıldırım da parkurun güzel olduğunu belirterek, "Rakımdan dolayı biraz nefes darlığı çektik, akıcı parkurdu ve eğlenceli yarışlar oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yarışların son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

17 yaş altı erkekler:

1- Ali Necmeddin Örnek

2- Necdet Günaydın

3- Mustafa Muhammet Sandık

17 yaş altı kadınlar:

1- Zeynep Bayram

2- Damla Eser

3- Tuana Baylan

15 yaş altı erkekler:

1- Veli Sarı

2- Eren Gençoğlu

3- Aybars Tuncel

15 yaş altı kadınlar:

1- Eylül Karaselek

2- Ece Hilal Keskin

3- Nuray Evcil

12 yaş altı erkekler:

1- Osman Ali Öztabak

2- Ali Yağız Fidan

3- Tuna Yıldırım

12 yaş altı kadınlar:

1- Miray Akcan

2- Hayrunisa Bozkurt

3- Su Elif Gülal

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum'da Son Buldu - Son Dakika
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