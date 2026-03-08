Türkiye Dağ Kayağı'nda Tarihi Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Dağ Kayağı'nda Tarihi Başarı

Türkiye Dağ Kayağı\'nda Tarihi Başarı
08.03.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'da düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 'Vertical' (Dikey) kategorisinde kazandığı madalyalarla büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından organize edilen şampiyonada milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. U20 Kadınlar kategorisinde Gülnur Sağır gümüş madalya, Süeda Sultan Evci de bronz madalya kazandı. U18 Kadınlar kategorisinde Rabia Bulut ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, ilk defa Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Başkan Şenkaynağı: "Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, milli sporcularımızın dayanıklılık sınırlarını zorlayan en teknik disiplinlerden biri olan Vertical kategorisinde tarihi bir başarıya imza attığını söyleyerek, "Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ISMF Dağ Kayağı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak bizleri gururlandıran ve dağ kayağı tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Gülnur Sağır, Süeda Sultan Evci ve Rabia Bulut'u gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Türkiye'nin Dağ Kayağında ne kadar önemli bir atılıma imza attığının en net göstergesidir. Antrenörlerimiz Musa Değer ve Ali Osma başta olmak üzere, emeği geçen tüm teknik ekibi ve madalya kazanan sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Azerbaycan, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Dağ Kayağı'nda Tarihi Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:55:42. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Dağ Kayağı'nda Tarihi Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.