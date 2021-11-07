Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar güven tazeledi

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ersan Başar, yeniden başkanlığa seçildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim kurulu raporları, bütçesi oylanarak ibra edildi.Ersan Başar, kullanılan 192 oydan geçerli oyların 137'sini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mustafa Özpoyraz 54 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.Ersan Başar'ın yönetiminde şu isimler yer alıyor:
"Okay Vural, Ertuğrul Tugay, Sercan Erol, Süleyman Basa, Mehmet Bakır Asma, Mehmet Çağlayan, Abdurrahim Ekin, Toprak Erol, Hakan Othan, Siyami Çetin, Ada Özdemir, İlkşen Yıldırım, Nedim Akmeşe, Ali Şenkaynağı."
Kaynak: DHA
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