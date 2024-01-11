Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersan Başar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Başar, haber kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" çevre ve yaşamda Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına", sporda ise Wojciech Grzedzinski'nin "Geriye Kalanlar" karelerine oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Ersan Başar, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı olarak özellikle dağlar, çevre ve doğa konularına biraz odaklandığımı hissediyorum. Çevre ile ilgili olarak buzda tek başına kalmış bir kutup ayısını görmek iklim değişimi ve dünyamızın iklim anlamında nereye gittiğinin çok iyi bir göstergesi olmuş, benim favori fotoğrafım o oldu." diye konuştu.

Haber dalında Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" isimli fotoğrafını seçen Başar "Dağcılar tarafından mağaracının kurtarılması benim için önemli bir fotoğraf oldu. Çünkü arama kurtarma ülkemizde önemli unsurlardan biri. Doğada arama kurtarmada dağcılar her zaman olduğu gibi öne çıkmış ve kendini göstermiş. Bu fotoğraf da benim için çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı.

Ersan Başar spor dalında seçtiği "Geriye Kalanlar" için de "Özellikle Rusya- Ukrayna savaşında olimpiyat salonundaki görüntü beni çok etkiledi. Spor ve savaş yan yana gelmiş ve burada ne hale geldiğini görebildik. Bu da savaşın bize yüzünü tekrar göstermiş oldu." şeklinde görüş belirtti.

"Her bir fotoğraf bakıldığında bir olayı anlatıyor"

Ersan Başar, deprem ve Gazze ile ilgili fotoğraflara bakıldığında, deprem fotoğraflarında "umut" gördüğünü ve Gazze fotoğraflarında da Gazze'nin bir kanıtı olduğunun görüldüğünü belirterek, "Bu fotoğraflar, ileride tarihe önemli bir nokta koyacak. Her bir fotoğrafa bakıldığında bir olayı anlatıyor. Arkasında çok ciddi dramları anlatan bir fotoğraf, o yüzden arasından bir tanesini çıkarmak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Tüm fotoğrafların büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başar, "Bu fotoğraflar normal şartlarda çekilmiş fotoğraflar değil. Hepsi zorluklar içerisinde, hem çevresel şartları hem soğuk hem de sıcak bomba gürültüleri ve hayatını ortaya koyarak çekilmiş fotoğraflar." ifadelerini kullandı.