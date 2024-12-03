Türkiye\'de alay konusuydu: Gittiği ülkede rakibin belini kırıyor

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Ligue 1'in 13. haftasında Lyon ve Nice karşı karşıya geldiği maça Tanguy Ndombele damga vurdu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele, Lyon karşısında ilk 11'de maça başladı.

Fransız orta saha oyuncusu 73 dakika sahada kaldı. Galatasaray'da yetersiz görüntüsü ve performansıyla eleştirilen Tanguy Ndombele, Nice formasıyla Ligue 1'de dikkat çeken bir performans göstermeye devam ediyor.

RAKİBİNİN BELİNİ KIRDI

Ndombele, son olarak Lyon maçındaki bir pozisyonda rakibine zor anlar yaşattı. Lyonlu oyuncuyu peşinden koşturan Fransız orta saha, rakibinin dengesini bozdu ve yere düşürdü.