Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar - Son Dakika
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Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar

17.12.2022 15:13

Türkiye'de alt yaş kategorilerinde oynanan bir Amatör Lig mücadelesinin ardından teknik direktörün soyunma odasında sarf ettiği skandal sözler, gizlice alınan kayıtta ortaya çıktı. Futbolcularına küfürler yağdıran hocanın, "Senin yaptığını 10 yaşında çocuk yapmıyor, Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" demesi büyük tepki çekti.

Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde bir teknik direktörün alt yaş kategorisindeki futbolcularına gösterdiği tepki olay oldu.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

Futbolcularının performansını beğenmeyen teknik direktör, soyunma odasında oyunculara ağza alınmayacak küfürler etti. Gizlice kayda alınan görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı.

"SENİN YAPTIĞINI AMPUTE LİGİ'NDE YAPMIYORLAR"

Oldukça ağır ifadelerle futbolcularına tepki gösteren teknik direktörün özellikle, "Senin yaptığını 10 yaşında çocuk yapmıyor, Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" demesi büyük tepki çekti.

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Son Dakika Spor Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar - Son Dakika
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