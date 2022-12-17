Türkiye Amatör Futbol Ligi'nde bir teknik direktörün alt yaş kategorisindeki futbolcularına gösterdiği tepki olay oldu.
Futbolcularının performansını beğenmeyen teknik direktör, soyunma odasında oyunculara ağza alınmayacak küfürler etti. Gizlice kayda alınan görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı.
Oldukça ağır ifadelerle futbolcularına tepki gösteren teknik direktörün özellikle, "Senin yaptığını 10 yaşında çocuk yapmıyor, Ampute Ligi'nde yapmıyorlar" demesi büyük tepki çekti.
Son Dakika › Spor › Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar - Son Dakika