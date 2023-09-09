Türkiye'de bir ilk! Eda Erdem'in heykeli dikilecek - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk! Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Son Güncelleme: 09.09.2023 12:12

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Ali Koç, Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini duyurdu. Bu olay Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek.

Süper Lid devi Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenleniyor. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

"EDA ERDEM'İN HEYKELİNİ DİKME KARARI ALDIK"

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak" dedi.

GANİ GANİ HAK ETTİ

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Eda Erdem, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de bir ilk! Eda Erdem'in heykeli dikilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk! Eda Erdem'in heykeli dikilecek - Son Dakika
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