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Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı

Darıca Gençlerbirliği\'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı
13.11.2023 10:05  - Güncelleme: 10:09

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği, Büyükçekmece Tepecikspor ile oynadıkları karşılaşma sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir?'' ifadeleri kullanıldı.

Darıca Gençlerbirliği futbolcuları, Büyükçekmece Tepecik spor'a 1-0 yenildiği maçın ardından silahlı saldırıya uğradı. Kulüpten yapılan açıklamada saldırıya çok sert tepki gösterildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ HAİNCE SALDIRMIŞTIR"

Bugün oynanan Büyükçekmece Tepecikspor müsabakamız sonrasında ev sahibi kulübün içinde barındırdığı organize suç örgütünün kafilemize düzenlediği alçak, hain, korkak ve aşağılık saldırıyla ilgili kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu doğmuştur. Maç kadrosunda bulunmayan futbolcularımız Mehmet Emir Danış, Emre Nasuh, Mert Iliman, Enes Aydın ve Eren Kazancı müsabakayı tribünde takip etmişlerdir. Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir? Bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir?

"ÇOĞU FUTBOLCUMUZ YARALANMIŞTIR"

Bu mafyatik yapının çocuklarımıza düzenlediği alçak silahlı saldırı sonucunda Başkanlarımız başta olmak üzere tüm takım mensuplarımız futbolcularımızı kurtarmak için yardım etmiş, yaşanan arbede sonucunda çoğu futbolcumuz yaralanmıştır. Buradan bir kez daha soruyoruz, tribüne silah nasıl sokuldu? Alkol ve uyuşturucu maddeler ile stadyumun yakınında müsabakayı takip eden organize suç örgütü mensupları müsabaka sonunda saldırmak üzere soyunma odası girişine nasıl geldiler? Tribün kültüründe, spor kültüründe veya genel ahlak kuralları içerisinde yüz kişinin organize biçimde yirmi kişiye saldırması kabul gören bir durum mudur? Hiç kimseyi arkasında bırakmayarak hain saldırıya göğüs geren Başkanlarımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve tüm personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatlarındaki en büyük başarısı 18 yaşında çocuklara silah çekmek olan organize suç örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, takdir Türk spor kamuoyunundur.

Türkiye'de futbol kulübüne silahlı saldırı! Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcularına organize suç örgütü mermi yağdırdı

Darıca Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcuları maç sonu silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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