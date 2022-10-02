Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok

02.10.2022 15:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcularını, "Özel bir maç olacak. Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız rakibin kim olduğunun önemi yoktur" sözleriyle motive etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Süper Lig'deki ilk derbisine çıkacak Jorge Jesus futbolcuları ile yaptığı toplantıda, "Özel bir maç olacak. Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız, rakibin kim olduğunun önemi yoktur. Her karşılaşmada olduğu gibi güçlü oyunumuzu sürdürerek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Her fırsatta, "Benim ideal on birim ve ideal sistemim yok." diyen Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısında yine hücum ağırlıklı bir oyun oynaması beklenirken, "Her maçta olduğu gibi, kendi oyunumuzu oynayacağız." dediği belirtildi.

YORUMLAR
500
Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement