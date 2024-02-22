Türkiye'de ilk 'Kar Ragbi Şampiyonası' Isparta'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye'de ilk 'Kar Ragbi Şampiyonası' Isparta'da düzenlenecek

Türkiye\'de ilk \'Kar Ragbi Şampiyonası\' Isparta\'da düzenlenecek

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Davraz'da düzenlenecek olan Kar Ragbi Şampiyonası'na 14 takım katılacak. Şampiyona, ragbi sporunun popülaritesini artırmak ve kış sporlarına yeni bir alan yaratmayı hedefliyor.

22.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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Türkiye'de ilk "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'da organize edilecek.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Davraz'da 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin değişik kentlerinden 14 takım katılacak.

Şampiyona ile Türkiye'de ragbi sporunun popülaritesini artırmak ve kış sporları kapsamında yeni bir alan yaratmak amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'de ilk 'Kar Ragbi Şampiyonası' Isparta'da düzenlenecek - Son Dakika
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