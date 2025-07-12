Türkiye'de İlk Para Tırmanış Şampiyonası - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Para Tırmanış Şampiyonası

Türkiye\'de İlk Para Tırmanış Şampiyonası
12.07.2025 13:56
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Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası, 2028 Paralimpik Oyunları için heyecanlandırıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen "para tırmanış" branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası, Muş'ta düzenlendi.

Kentteki spor salonunda düzenlenen şampiyona, 6 ilden 28 sporcunun katılımıyla başladı.

İki gün sürecek şampiyonada bugün minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisi sıralama turları yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez "para tırmanış" branşında Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonada cesaretin, azmin, inancın ve engel tanımayan arkadaşların gücüne şahit olacaklarını belirten Ekin, "Bizim için heyecanlı bir gün. Para tırmanışını Türkiye'ye yaymak açısından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve valiliğimiz güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Müsabakalarımıza 6 ilden 28 sporcu katıldı. Oldukça güzel ve keyifli bir müsabaka geçiriyorlar." dedi.

Sporcuların çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ekin, şunları kaydetti:

"Umarım önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere hitap ederek, para tırmanışı branşını Türkiye'deki tüm illerimize yaymayı hedefliyoruz. Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcular önce aday milli takım kampı, sonra ülkemizi temsilen uluslararası müsabakalara katılım sağlayacaklar. Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılım sağlayacaklar. Bu kardeşlerimiz ülkemizi gururla temsil edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Los Angeles, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

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