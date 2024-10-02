Türkiye\'de İlk Uluslararası Drone Yarışı

Spor

ULUSLARARASI Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) uluslararası drone yarışının organizatörlüğü görevini Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK), Tech Drone League (TDL) üstlendi.

Yedikule Hisarı'nda düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu uluslararası yarış, drone tutkunlarını ve teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Ziyaretçiler, yarışları izlerken aynı zamanda çeşitli teknolojik etkinliklerle de dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

11 Ülkeden 55 pilotun katıldığı yarışta yabancı ve Türk pilotlar FAI'nin Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan topladılar.

GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Nazim Tüzün (Turkiye)

2. Arvin Schroeder (Almanya)

3. Atakan Mercimek (Türkiye)

4. Youran Tian (Çin)

KADINLAR KLASMANI:

1.Nataliia Astakhova

2. Dila Duru Beceren

3. ?Elif Beyza Çınar