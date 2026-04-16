Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli, Sinop'ta düzenlendi
Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli, Sinop'ta düzenlendi

16.04.2026 16:05
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Vildan Kardeşler, Ece Tekmen ve Ece Türkoğlu, Sinop Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli"ne katıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Vildan Kardeşler, Ece Tekmen ve Ece Türkoğlu, Sinop Üniversitesinde düzenlenen " Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli"ne katıldı.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, teknik direktör Kıragası ve milli oyuncular Vildan Kardeşler, Ece Tekmen ve Ece Türkoğlu tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kadın futbolunun dünü ve bugününe ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı panelde konuşan Kıragası, Türkiye'de kadın futboluna son 6 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde kadın futbolunun geldiği noktanın çok ileri seviyelerde olduğunu anlatan Kıragası, Türkiye'nin bu ülkelere yetişmesini istediklerini aktardı.

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın ilk milli maçını 1923'te oynadığına dikkati çeken Kıragası, şöyle konuştu:

"Kadın milli takımımız ilk maçını 1995'te oynamış. Aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Son 6 yıla baktığımızda, C Ligi'nde hiç gol yemeden 6'da 6 yaparak 18 puanla B Ligi'ne çıktı bu takım. B Ligi'ndeki ilk sezon Avrupa Şampiyonası play-off gruplarına kaldı. Şu anda Dünya Kupası Grup Elemeleri maçlarında 6 puanla ikinci sırada İsviçre'den sonra. İsviçre FIFA sıralamasında 23'üncü sırada. Biz 55'inci sıradayız. Gelişiyoruz, gelişmekte olduğumuz da farkındayız ama bu işler sadece bir teknik direktör ve 24 futbolcu ile olmuyor. Destek lazım."

Milli oyuncu Ece Türkoğlu ise milli formayla sahaya çıkmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Sinop'ta 18 Nisan Cumartesi günü oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni sahaya yansıtacaklarını belirten Türkoğlu "Bir Karadenizliyim, Zonguldaklıyım. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Cumartesi günü sahada oynayacağımız maçın coşkusunu şu an bile hissediyorum. Takım arkadaşlarım da benimle aynı şekilde düşünüyor. Sinop'ta hep birlikte bu heyecanı güzel şekilde yaşarız umarım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kıragası ile milli oyuncular, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Panel sonunda Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, millilere kente özgü kotra maketi, milliler de Taşdemir ve Bozkurt'a milli takım forması hediye etti.

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Etkinlikler, Türkiye, Tekmen, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli, Sinop'ta düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar Paneli, Sinop'ta düzenlendi - Son Dakika
