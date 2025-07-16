Türkiye'de Paten Branşı Hızla Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye'de Paten Branşı Hızla Gelişiyor

Türkiye\'de Paten Branşı Hızla Gelişiyor
16.07.2025 11:15
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Kaykay Federasyonu, paten branşında uluslararası başarı hedefliyor ve kulüp sayısını artırıyor.

Tescilli kulüp sayısı 9 aylık süreçte 22'den 128'e ulaşan Türkiye Kaykay Federasyonu, gelişen paten branşında uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Federasyonun 21 Ekim 2024'te gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu'nda Fahrettin Yıldız'ın başkanlığa seçilmesi ile paten branşındaki çalışmalar da ivme kazandı.

Yurt içinde gerçekleştirilen milli takım kamplarıyla uluslararası yarışmalara hazırlanan genç patenciler, mayısta Almanya'da Avrupa Kupası ile 28-30 Haziran'da Hollanda'nın Nijmegen kentinde düzenlenen "RIT 2025-Radboud International Tournament" organizasyonlarına katıldı.

Hollanda'da 100 metre sprint puan yarışında birincilik, 410 metre sprint yarışında dördüncülük, 6 bin metre eliminator yarışında beşincilik elde ederek genel sıralamayı 5. tamamlayan sporcu Fatih Özcan, kürsüye en yakın isim oldu.

Genç sporcuların tecrübe kazanması ve milli takım kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla yurt içinde de çeşitli organizasyonlara imza atan Federasyon, Karaman'da mayısta 397 sporcunun katılımıyla eleme, Kocaeli'de 13-14 Temmuz'da 191 sporcu katılımıyla 1. etap yarışmalarını düzenledi.

Türkiye Kaykay Federasyonu, ağustos ayında Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyerek, Çin'de yapılması planlanan Dünya Oyunları ve Dünya Şampiyonası için milli takım kamp kadrosunu belirleyecek.

Tesisleşme hedefleri

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, AA muhabirine, tekerlekli paten branşının kulüp ve sporcu bakımından hızla büyüdüğünü, artan sporcu sayısının güçlü milli takım oluşturma konusunda avantaj oluşturduğunu söyledi.

Kulüp ve sporcu sayısı artarken, tesis ihtiyacının da hissedilmeye başladığını belirten Yıldız, Karaman'a iki aya kadar Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle nizami ölçülerde paten sahası kazandırılacağını, Kocaeli'de de iki ayrı pist için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Kendisine, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla nizami ölçülerde paten alanlarının yapılacağı müjdesinin verildiğini aktaran Yıldız, "Ciddi potansiyele sahip Kocaeli'de tesis olmaması büyük eksiklik. Bir değil iki tesisin aynı anda proje kapsamında olduğu bize söylendi." dedi.

Yıldız, göreve geldiklerinde spor bilgi sisteminde 22 olan kulüp sayısının şu anda 128'e ulaştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar çok ciddi gayretler veriyor. Gerek kaykay, gerek paten kurul üyelerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı ve bize inanan, güvenen değerli kulüp antrenörlerimize, kulüp temsilcilerimize de teşekkür ediyorum. Hiç olmayan branşı inşa etmek için ciddi çaba sarf ediyoruz. İlk uluslararası yarışmalara katıldık, birini Almanya'da, diğerini Hollanda'da gerçekleştirdik. Türk bayrağını dalgalandırarak, uluslararası camiada yerimizi almaya başladık."

Antrenör ve hakem kursları açtıklarını aktaran Yıldız, "Şu anda Türkiye'de ikinci kademe antrenör sayısı sadece iki kişi ama biz yıl sonunda bu sayıyı artırmak istiyoruz. Birinci kademe sayımızı arttırdık. Antrenör sayımızı, hakem sayımızı artırdık. Yurt dışından eğitmenler getirdik, onların da katkılarıyla ciddi rakama ulaştık. Biz bu işi başaracağız. Branş olarak paten ilave olduktan sonra ikinci uluslararası yarışmaya katıldık. Çocuklarımız uluslararası arenada yeni yeni kendilerini bulmaya başladı, uluslararası camiada artık Türkiye'nin de olması, Türk bayrağının dalgalanarak orada bizi temsil ediyor olmaları mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat hayali

Yıldız, paten branşının olimpik olmadığını ancak en güçlü adaylar arasında gördüklerini belirterek, uluslararası federasyonun bu konuda çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olimpik olmasa da çalışmaları olimpiyatlara katılacak gibi sürdürdüklerine değinen Yıldız, "2028'e yetişir mi bilmiyorum ama 2032'den sonra muhtemelen paten de olimpiyatlarda yer alacak gibi gözüküyor." dedi.

Yıldız, patende sadece hız alanında değil artistik alanda da çalışmalar yürüttüklerini, patenin her türlü kategorisinde yer almak için acele etmeden, emin adımlarla mesafe kat etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye'de Paten Branşı Hızla Gelişiyor - Son Dakika

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