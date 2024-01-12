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Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci yarıdan itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin Türkiye'de de kullanılacağını duyurdu. Bu sistem, futbol maçlarında ofsayt kararlarının daha doğru ve adil bir şekilde verilmesini sağlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu
12.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:11
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Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak." denildi.

ALTYAPI KURULUMLARI TAMAMLANDI

TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre sistemin ayrıntıları şöyle: "Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Türkiye'de yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak

UYGULAMA SÜRESİ SANİYELERE İNDİRİLECEK

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

TEKNOLOJİK ALTYAPI DESTEĞİ

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor."

Kaynak: İHA
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