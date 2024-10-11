Türkiye Drag Şampiyonası Antalya\'da Başlıyor

Spor

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. Ayak Yarışları, 12-13 Ekim tarihlerinde Antalya'da Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı mahallesinde bulunan Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte, Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde yarışlar düzenlenecek. Yarışlar, 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak ve aynı gün 2. ayak yarışları tamamlanacak. 13 Ekim Pazar günü ise Kepez Drag Pisti'nde 2024 yılının şampiyonları belirlenecek. - ANTALYA