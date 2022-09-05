Defne Coşkun (Kadınlar 200 metre kurbağalama) ile Merve Tuncel, Mehlika Kuzeh Yalçın, Sevim Eylül Süpürgeci ve Defne Tanığ'dan oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı ise bronz madalya aldı.

Peru'nun başkenti Lima 'da düzenlenen organizasyon sona erdi. Milliler, şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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