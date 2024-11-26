Türkiye, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na Katılacak

Spor

Macaristan'da düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-15 Aralık tarihlerinde başkent Budapeşte'deki Duna Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda dünyanın en iyi yüzücüleri madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, Deniz Ertan, Zehra Duru Bilgin, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Emre Gürdenli, Hüseyin Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Muhammed Yusuf Özden, Polat Uzer Turnalı ve Rasim Oğulcan Gör temsil edecek.