Türkiye Dünya Kupası'na Döndü!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın coşkusu dikkat çekti. İkili, birbirlerine sarılarak duygusal anlar ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu anlar DHA kameralarına yansırken, Bakan Osman Aşkın Bak, "Hayırlı olsun milletimize" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Kupayı alıp geleceğiz" dedi.