Türkiye Dünya Kupası\'na Döndü!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova ile karşılaştı. Ay yıldızlı ekibin 1-0 kazandığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Türkiye'nin dört bir yanında büyük sevinç yaşandı. Yağmur yağışının etkili olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar, yanlarına aldıkları Türk bayrakları sallayıp, araçlarıyla tur atarak Dünya Kupası'na katılmayı kutladı. Bazı vatandaşlar ise yağmura aldırmadan sokakta kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.