Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti

20.06.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan basını, Türkiye'nin Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesini eleştirdi.

İtalyan basını, Türkiye'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek, turnuvadan elenmesinin "sansasyonel" olduğu ve "hayal kırıklığı" yaşattığını yazdı.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası finallerine grup aşamasında erken veda etmesi, İtalya'da da geniş yankı buldu.

La Gazzetta dello Sport, "Montella'nın Türkiye'si elendi" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda ediyor. Arka arkaya aldığı iki yenilginin ardından Türkiye, gözyaşları içinde turnuvadan eleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Corriere dello Sport gazetesi de "Türkiye batıyor, Paraguay kutlama yapıyor. Montella, Dünya Kupası'ndan elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Daha kötü olamazdı. Avustralya'ya karşı hayal kırıklığı yaratan ilk maçtaki yenilginin ardından, Montella'nın Türkiye'si, ikinci maçında da Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'ndan elendi. Galarza'nın 68. saniyede uzak mesafeden attığı gol maçın sonucunu belirledi. Türkler için Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top, talihsiz bir şekilde direkten döndü, başka da bir şey olmadı." yorumu yapıldı.

Tuttosport gazetesi de İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız üzerinden Türkiye'nin Paraguay maçındaki yenilgisini ve Dünya Kupası'ndan elenmesini, "Yıldız, Dünya Kupası dışında. Sansasyonel düşüş." başlığıyla okuyucularına aktardı.

Gazetenin haberinde, "Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinden çok farklı bir Dünya Kupası performansı bekleniyordu." ifadesi yer aldı.

La Repubblica gazetesi de Montella idaresindeki Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı yenilginin ardından "Montella elendi. İtalyan teknik adamın çöküşü" ifadelerini kullandı.

Mediaset kanalı da "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: ya istifa edecek ya da işine son verilecek." ifadeleriyle İtalyan teknik adamın gruptaki üçüncü ve son ABD maçından sonra ayrılacağını ileri sürdü.

Kanalın haberinde, Türk Milli Takımı'nın en yetenekli oyuncuları arasında sayılan Kenan Yıldız ve Arda Güler'in henüz kariyerlerinin başında olduğuna dikkat çekilerek, ay-yıldızlıların bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveye dönebileceği ama bunun Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünde olmayacağı iddia edildi.

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye'nin hayal kırıklığı. Montella yönetimindeki Türkiye, Paraguay'a elendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Avustralya karşısında alınan ilk maçtaki yenilginin ardından bu karşılaşma Türkiye için bir telafi gecesi olmalıydı. Ancak maçın başlamasından sadece bir dakika sonra Türkiye için adeta gece çöktü. Paraguay, Galarza'nın golüyle öne geçti. Bu gol, şu ana kadar Dünya Kupası'ndaki en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ardından Güney Amerikalılar, son düdüğe kadar savunmalarını başarıyla koruyarak, Vincenzo Montella'nın takımını turnuvadan elenmeye mahkum etti." değerlendirmesi yapıldı.

İtalyan basınında ayrıca, Montella'nın maçında ardından yaptığı açıklamadaki, "65 şuta karşı ne yazık ki çok az şansla rakip takımlar sonuç elde etti. Böyle iki aynı karşılaşmaya kariyerimde çok fazla rastlamadım." ifadeleri öne çıkarıldı.

Kaynak: AA

Paraguay, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Trump “bana yalvardı“ demişti Meloni ateş püskürdü Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

15:14
15 Haziran’dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:40:34. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.