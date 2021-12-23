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Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak - Son Dakika

Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak

23.12.2021 11:09

Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) ile bilardonun yıldızlarını ağırlayacak.

Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) ile bilardonun yıldızlarını ağırlayacak.

World Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde 4 yıl boyunca Türkiye'de gerçekleştirilecek World Snooker Tour (WST) Nirvana Turkish Master, ilk olarak Mart 2022'de Antalya'da düzenlenecek.

?World Snooker Federasyonu Başkanı Jason Ferguson, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde insanların sıkıntılar yaşadığını, evlerine kapanmak zorunda kaldığını söyledi.

Tüm spor branşlarında etkinlikler dururken federasyon olarak insanlara bir gülümseme yaşatabilmek için salgın kurallarına uygun 20 uluslararası turnuva düzenlediklerine dikkati çeken Ferguson, artık daha geniş katılımlı bir etkinliğe imza atmak istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin yaptığı organizasyonları bildiğini aktaran Ferguson, "Daha önce de Türkiye'ye geldim ve neleri başarabildiğini çok iyi biliyorum. Snooker, dünyanın her tarafını geziyor, tek gelmediği yer Türkiye idi, artık geliyoruz. Türkiye'de ıstaka sporu olduğunu zaten biliyorduk. Amacımız, buraya turnuvamızı getirerek Türkiye'ye bir miras bırakmak." diye konuştu.

Ferguson, turnuvanın sürekliliğini, oyuncuların kendilerini geliştirip, turnuvada yer almalarını görmek istediklerini belirtti.

Bilardonun yıldızları Türkiye'de buluşacak

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da yıllardır hayalini kurdukları organizasyonu, sonunda Türkiye'ye getirebildiklerini söyledi.

Dünyanın en büyük 20 spor organizasyonu arasında yer alan ve bilardonun da en büyük etkinliği olarak gösterilen World Snooker Tour'u 7-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ercan, "Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Judd Trump, John Higgins gibi dünya yıldızlarını ağırlayacağız. Milyonlarca bilardosever, bugüne kadar genellikle televizyonlardan izledikleri dünya yıldızlarını kendi ülkelerinde izleme şansı bulacak." diye konuştu.

Bilardo olarak son yıllarda ciddi başarılara imza attıklarına dikkati çeken Ercan, "Uluslararası alanda çok başarılı branşız. Oyuncularımız uluslararası alanda milli marşımızı defalarca okutuyorlar." dedi.

Big Break Promotion Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba İrten de hayal olan bir organizasyonu gerçeğe dönüştürdüklerini kaydetti.

Türkiye açısından güzel bir etkinlik olacağına değinen İrten, turnuva boyunca snooker sevenlerinin gözünün Türkiye'de ve Antalya'da olacağını ifade etti.

Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak
Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak
Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak
Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak

Bilardo, Antalya, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, dünyanın snooker yıldızlarını ağırlayacak - Son Dakika Spor


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