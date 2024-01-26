Türkiye, Ege Kupası\'nda şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dört ülkeden 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla 22'ncisi düzenlenen Ege Kupası'nda, Türkiye şampiyon oldu.

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Türkiye, Çekya'yı 42. ve 72. dakikalarda Furkan Koçak'ın attığı gollerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise İrlanda, Yunanistan'ı 6-0 ile geçti.

Turnuvada bir beraberlik, iki galibiyet elde eden Türkiye, 22. Ege Kupası'nın sahibi oldu.

Turnuvada İrlanda ikinci, Yunanistan üçüncü oldu. Çekya ise dördüncülükte kaldı.

Türkiye-Çekya karşılaşmasını takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takıma kupasını verdi. Oyuncuları tebrik eden Montella, diğer takımlara da plaketlerini takdim etti.