 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Kupası'nda Türkiye, Çekya'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. İrlanda ikinci, Yunanistan üçüncü oldu.

Türkiye, Ege Kupası\'nda şampiyon oldu
26.01.2024 - 16:39,
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dört ülkeden 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla 22'ncisi düzenlenen Ege Kupası'nda, Türkiye şampiyon oldu.

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Türkiye, Çekya'yı 42. ve 72. dakikalarda Furkan Koçak'ın attığı gollerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise İrlanda, Yunanistan'ı 6-0 ile geçti.

Turnuvada bir beraberlik, iki galibiyet elde eden Türkiye, 22. Ege Kupası'nın sahibi oldu.

Turnuvada İrlanda ikinci, Yunanistan üçüncü oldu. Çekya ise dördüncülükte kaldı.

Türkiye-Çekya karşılaşmasını takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takıma kupasını verdi. Oyuncuları tebrik eden Montella, diğer takımlara da plaketlerini takdim etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Çekya, Ege, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Ege Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement