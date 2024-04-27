Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nın 2. ayak yarışları Ankara\'da düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bala ilçesinde gerçekleştirilecek. Yarışlarda farklı kategorilerde mücadele eden endurocular, zamana karşı yarışmanın yanı sıra ekstrem ve enduro testlerinde madalya için mücadele edecek.

27.04.2024 12:07
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Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) organize ettiği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Ankara'da gerçekleştirilecek.

TMF'den yapılan açıklamaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle enduro ve ATV şampiyonasında sezonun ikinci etabı, Bala ilçesinde 4-5 Mayıs tarihlerinde Beynam 312 Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Şampiyonada yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1 ve ATV2 ile veteran sınıflarında düzenlenecek.

Endurocular, 4 Mayıs Cumartesi günü 312 Motor Sporları Merkezi'nde zamana karşı yarışıp, 5 Mayıs Pazar günü ise hem ekstrem testte hem de enduro testte madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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