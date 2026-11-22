Karate Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'nin erkek kumite takımı, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda, 14 milli sporcu tatamiye çıktı.

Eren Akkurt, Uğur Aktaş, Hasan Arslan, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Umut Eren Gündoğ, Yusuf Eren Temizel ve Ömer Faruk Yürür'den oluşan erkek kumite takımı, Karadağ ile karşılaştığı final müsabakasını kaybederek dünya 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin kadın kata takımı (Keyda Nur Çolak, Ayşe Yılmaz, Esra Çelik) ve erkek kata takımı (Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar) ise şampiyonayı madalyasız tamamladı.