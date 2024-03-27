Türkiye Eskrim Federasyonu Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası Ankara\'da düzenlenecek

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonun ilk gününde epede 160 sporcu, ikinci gününde ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcu kupayla ödüllendirilecek.
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Avrupa Olimpiyat Komiteleri tarafından yapılan açıklamada, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceği duyuruldu. EOC Başkanı Spyros Capralos, İstanbul'un ev sahipliğini onayladıklarını ve bu haberin Avrupalı sporcular ve şehir için harika bir fırsat olduğunu belirtti. 2027 Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota verecek ve Bakü, Minsk ve Krakow'un ardından İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Melikgazi olarak önce insan, önce aile, önce gençlik, önce kadın dediklerini belirtti. Ayrıca, çocuklar için çocuk üniversitesi kuracaklarını ve Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Koleji'ni Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.
Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı kazandı. Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı. Ayrıca son 3 deplasman maçında da galibiyet elde eden Kenya, tarihinde bir ilki yaşadı.
İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve beraberindeki heyet, İstanbul'a gelerek Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, merkez hakkında bilgiler verirken, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tesisin etkileyici olduğunu belirtti.
Samsun'da polis ekipleri tarafından bin 132 vatandaşa uyuşturucuya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'UYUMA' uygulaması ve 'NARVAS' projesi tanıtılarak bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Gençler Judo İl Birinciliğinde 19 madalya elde ederek Kocaeli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor. Enez ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca, Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servisleri denetlendi ve sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı.
Seydikemer Atatürk Ortaokulu öğrencisi Efe Salih Yatır'ın da aralarında bulunduğu Muğla İl Kros Takımı, Denizli'de gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bölge Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Şampiyonada 10 farklı ilden gelen 160 genç atlet yarıştı ve Muğla İl Takımı üçüncülük elde etti. Ödül töreninde sporcular ve antrenörler ödüllerini aldı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarıyı kutladı.
Antalyalı sporcu İlknur Su Topal, Ordu'da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olarak şampiyonluğunu korudu. İlknur Su Topal, beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle motivasyonunu artırdığını ve hedefinin Bilek Güreşi Milli Takımı'nda yer almak olduğunu belirtti.
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