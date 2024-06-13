Türkiye Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Yeni formata göre eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamaları yer alacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak, grup müsabakaları ise Swiss Sistem'e göre düzenlenecek. Ayrıca, Süper Kupa da yeni formata uygun olarak oynanacak.

13.06.2024 18:00
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Türkiye Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni format ile oynayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

Grup uygulamasına geçiliyor

2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

Süper Kupa da yeni formatı ile oynanacak

2023-2024 Süper Kupası Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı - Son Dakika

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