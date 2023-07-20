Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında yeri değişmedi. A Milli Takım 1484,47 puanla 41. basamakta kaldı. İlk sırada Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin var.
Haziran ayında dünya sıralamasının açıklanmasından bu yana dünyada 62 milli maç oynanırken, Arjantin 1843.73 puanla zirvedeki yerini korudu.
1843.54 puanla Fransa'nın 2. basamakta yer aldığı dünya sıralamasında Brezilya 1828,27 puanla 3, İngiltere ise 1797,39puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Son Dakika › Spor › FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada - Son Dakika