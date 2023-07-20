FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada - Son Dakika
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FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada

20.07.2023 14:07

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında yeri değişmedi. A Milli Takım 1484,47 puanla 41. basamakta kaldı. İlk sırada Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin var.

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında yeri değişmedi. A Milli Takım 1484,47 puanla 41. basamakta kaldı. İlk sırada Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin var.

ARJANTİN ZİRVEYİ BIRAKMADI

Haziran ayında dünya sıralamasının açıklanmasından bu yana dünyada 62 milli maç oynanırken, Arjantin 1843.73 puanla zirvedeki yerini korudu.

BREZİLYA 3. SIRADA

1843.54 puanla Fransa'nın 2. basamakta yer aldığı dünya sıralamasında Brezilya 1828,27 puanla 3, İngiltere ise 1797,39puanla 4. sırada kendine yer buldu.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

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SON DAKİKA: FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada - Son Dakika
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