TOSFED ve FIA, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için istişarelerde bulundu - Son Dakika
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Spor

TOSFED ve FIA, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için istişarelerde bulundu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'de düzenlenebilmesi konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

04.03.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'de düzenlenebilmesi konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

TOSFED'den yapılan açıklamada, Ben Sulayem'in, TOSFED'in onursal başkanı Serkan Yazıcı ve başkanı Eren Üçlertoprağı'nın ev sahipliğinde Marmaris'e gelerek bir dizi görüşmede bulunduğu hatırlatıldı.

TOSFED ve FIA'nın üst yönetimleri arasındaki istişare toplantılarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ben Sulayem'i kabul etmesinin, otomobil sporlarının Türkiye'deki gelişimi ve geleceği açısından çok önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Üçlertoprağı, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA'nın başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı'nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA'nın Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti. Ülkemiz ve federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk. Otomobil sporlarını ve federasyonumuzu her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımızı sunuyor, otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişiminin devamı ile spor turizmi vasıtasıyla Türkiye'nin tanıtımı için tam gaz çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TOSFED ve FIA, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için istişarelerde bulundu - Son Dakika

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