Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeniden Türkiye'de düzenlenebilmesi konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.
TOSFED'den yapılan açıklamada, Ben Sulayem'in, TOSFED'in onursal başkanı Serkan Yazıcı ve başkanı Eren Üçlertoprağı'nın ev sahipliğinde Marmaris'e gelerek bir dizi görüşmede bulunduğu hatırlatıldı.
TOSFED ve FIA'nın üst yönetimleri arasındaki istişare toplantılarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ben Sulayem'i kabul etmesinin, otomobil sporlarının Türkiye'deki gelişimi ve geleceği açısından çok önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Üçlertoprağı, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA'nın başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı'nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA'nın Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti. Ülkemiz ve federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk. Otomobil sporlarını ve federasyonumuzu her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımızı sunuyor, otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişiminin devamı ile spor turizmi vasıtasıyla Türkiye'nin tanıtımı için tam gaz çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › TOSFED ve FIA, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için istişarelerde bulundu - Son Dakika
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Zeynep Aliye Bingül, kadınlar II3 kategorisinde bronz madalya elde etti. Bingül, otizm kategorisinde ilk defa yarıştığı bu organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Bingül'ü tebrik ederek, daha adil bir yarış ortamının oluştuğunu belirtti.
Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı. Özden Huzurevi Bocce Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı. Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, sporculara başarılar diledi. Turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor öne geçti.
Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Göztepe ise sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçerek haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk edeceği Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Şanlıurfaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç, Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta berabere kalmalarının takım için iyi bir sonuç olduğunu belirtti. Layiç, maçın iki yönlü geçtiğini ve ikinci yarıda pozisyon bulmakta zorlandıklarını ifade etti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Şanlıurfaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yapılan basın toplantısında, kazanmak istediklerini ancak şanssızlık yaşadıklarını belirtti. Yeni gelen yönetim ile şansızlıklarını atlatacaklarını ve galibiyet serilerine başlayacaklarını söyledi.
Barcelona, La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile oynadığı maçta Frenkie de Jong ve Pedri'nin sakatlandığını açıkladı. De Jong'un sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması, Pedri'nin ise sağ kuadriseps sakatlığı olduğu belirtildi. Bu sakatlıklarla birlikte Barcelona'da sakatlığı devam eden oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?