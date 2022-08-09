Isparta Valisi Aydın Baruş: " Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka" - Son Dakika
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Isparta Valisi Aydın Baruş: " Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka"

09.08.2022 23:44
Isparta Valisi Aydın Baruş: " Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka"

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Isparta Valisi Aydın Baruş ve İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Isparta 32 Sporun antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Ispartaspor'un şehir için önemli bir marka olduğunu hatırlatan Isparta Valisi Aydın Baruş, " Bu kulübe hepimiz sahip çıkalım. Ispartaspor'umuza hep birlikte sahip çıkarsak başarılar gelecektir zaten. Ispartaspor'umuz üst sıralara oynayan bir başarıya sahip olacak. Hocamız tecrübeli. Futbolculuğundan da tanıyorum, ona güveniyorum. Teknik kadromuza, başkan ve yönetim kurulumuza güveniyoruz. Hep birlikte çalışırsak başarı niye gelmesin" dedi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta Valisi Aydın Baruş: ' Isparta 32 Spor, kent için önemli bir marka' - Son Dakika

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