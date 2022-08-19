TFF Başkanı Büyükekşi: "Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp" - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi: "Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp"

19.08.2022 19:16
TFF Başkanı Büyükekşi: "Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim seminerinde yaptığı konuşmasında, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kastetmediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos ayı eğitim seminerinde yaptığı konuşmasında, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kastetmediğini açıkladı.

TRT Spor'daki Spor Merkezi programına telefonla bağlanan Büyükekşi, "Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp. Özellikle çok sevdiğim saydığım Ahmet Nur Çebi değil. Maksadım kimseye özel bir mesaj değil. Hakem atamalarını biz kişilerin isteği veya ricasıyla yapmıyoruz. Bu gerçeğin anlaşılması ve artık konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Ahmet başkanım ile dün gece telefonda görüştük. Açıklamalarımın kendisine yönelik olduğuna dair oluşturulan yanlış algıdan dolayı üzgün olduğumu özellikle ilettim. Çünkü biz futbol ailesiyle el ele vererek futbolumuzun marka değerini ve başarısını yükseltmek için çabalıyoruz. Bizim için hakemlerimiz futbolcularımız ne kadar önemliyse kulüpler ve başkanları da o kadar önemli. Biz kimsenin değersizleştirilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Burada başarılı olmak için hep beraber hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin art niyetli olduğuna dair yapılan açıklamaların kendisini üzdüğünü kaydeden Büyükekşi, "Hakem atamaları artık kişisel inisiyatiflerin dışına çıktı. Ligin ilk haftasından bu yana tüm hakem atamalarımızı sayısal hale getirdik. Sayısal gözlemci verileri sisteme giriliyor. Son derece şeffaf bir şekilde bu durum değerlendiriliyor. Yani hakem atamaları federasyonumuzda ya da MHK'de bulunan kişilerin inisiyatifiyle gerçekleşmiyor. Eski dönemlerde bazı kişiler takdir haklarını kullanmış olabilir. Kulüpler ve kamuoyu hala aynı şekilde atama yapılıyor sanıyor olabilir ama bu bilgi artık yanlış. Biz bu sistemi değiştirdik." diye konuştu.

" Elimizde datalar biriktikçe ve bu datalar sisteme girildikçe işler daha iyi olacaktır"

Hakem ataması ile ilgili sistemin 14 hafta sonra tartışmaları sonlandıracağını kaydeden TFF Başkanı Büyükekşi, "Yıllardan beri Türk futbolunda hep şu hakemi bu hakemi istemiyorum, bazı hakemlere düdük astırırım gibi eski alışkanlıklar var. Neden eski diyorum. Çünkü geliştirdiğimiz teknolojik atama sistemiyle hakem atamalarında kişi iradesini dışarıda bıraktık. Atamalarla ilgili yaklaşık 40 kadar kriteri yazılımımıza yükledik. Böylece dijital atama yapıyoruz. Bu sistemin sonuçlarını görebilmek için de ilk günden beri şunu söylüyoruz. Lütfen 14 hafta bekleyin. Böylece oluşturulacak data ile hakem atamalarında inşallah tüm tartışmalar sona erecek. Daha güzel günler yaşayacağımızın altını çiziyoruz. Taraftarlar her hafta kazanmak ister ama işler yolunda gitmeyince ya da şanssızlıklar olunca sebebini hakem atamalarına bağlamayalım. Çünkü hakem hatası ve ataması aynı şey değil birbirinden farklı. Biz netice itibariyle biraz sabır istiyoruz. Bu konuların önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Elimizde datalar biriktikçe ve bu datalar sisteme girildikçe işler daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Madem ekranda hakemlerin kritik kararlarının incelenmesi gerekiyor, o halde bunu görevli olan yetkili kişiler yapsın"

Yayıncı kuruluşta hakem kararlarının inceleneceğini kaydeden Büyükekşi, şunları söyledi:

"Hakem kararları yıllardan beri medyada tartışılıyor. Merkez Hakem Kurulu, haftanın maçları bittikten sonra salı akşamları yayıncı kuruluşta MHK Başkan Yardımcımız sayın Murat Ilgaz ve TFF Eğitimcisi ve Danışmanımız Hugh Dallas tartışmalı pozisyonları her hafta değerlendirecekler. Doğru karar da yanlış karar da konuşulacak. Böylece futbolseverler güncel FIFA kuralları çerçevesinde bilgilendirilecek ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği giderilmiş olacak. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türk futbolunu, tüm paydaşlarıyla birlikte şeffaflık ve karşılıklı iletişimle yöneteceğiz dedik. Bu nedenle üzerinde en çok polemik yapılan hakem performansı değerlendirmesi biliyorsunuz birçok kanalda verilen kararlarla ilgili bu formatta dakikalarca pozisyonlar inceleniyor, yorumlar yapılıyor. Biz de bunun hakkaniyetli olması ve gerçeği tam olarak yansıtması mümkün mü diye düşündük. Madem ekranda hakemlerin kritik kararlarının incelenmesi gerekiyor, o halde bunu görevli olan yetkili kişiler yapsın. Doğruyu yanlışı gerekçeleriyle açıklasın dedik. Bu program sayesinde inşallah Türk futbolunu kaosa sürükleyen ve sürekli polemik konusu olan bir soruna son vermeyi amaçlıyoruz. Tüm futbolseverlere hakemlerin performansıyla ilgili en doğru değerlendirmeyi, en yetkili isimlerden, en şeffaf haliyle sunmayı arzuluyoruz. Bundan da herhalde daha iyisi olamaz. Birçok tartışmayı da beraberinde bitirir diye düşünüyoruz."

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: "Açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp" - Son Dakika
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