TFF Başkanı Büyükekşi'den sezon açılış maçına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi'den sezon açılış maçına ilişkin değerlendirme Açıklaması

06.08.2022 00:11
TFF Başkanı Büyükekşi'den sezon açılış maçına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan açılış maçının ardından sezona ilişkin temennilerini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de İstanbul spor ile Trabzonspor arasında oynanan açılış maçının ardından sezona ilişkin temennilerini ifade etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı, yeni sezonun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını diledi.

İlk maça, futbolcu, hakem ve kulüplere moral vermek için geldiklerini dile getiren Büyükekşi, "Hakemlerimizin özellikle bu dönem çok daha dikkatli olmasını ve bundan sonraki yönetimlerinde de ilk maça nasıl başladılarsa lig bitene kadar aynı şekilde devam etmelerini istiyoruz. Cüneyt Çakır hocamız emekli oldu, 'Kendisine çok güzel şekilde jübile maçı yapacağız.' dedim. Bundan sonraki spor hayatına hakem hocası olarak devam edecek." diye konuştu.

Cüneyt Çakır'ın yeni Cüneyt Çakır'lar yetiştirmek istediğini söylediğini hatırlatan Büyükekşi, "Geçenlerde bir toplantıda basın mensubu arkadaşlarımız, 'Biz niye yurt dışından hakem hocası getiriyoruz?' diye sormuştu. Yurt içinden de bir hakem hocasıyla anlaşmış olduk. Bir yıllık anlaşma yaptık. İnşallah bütün hakemlerimize Cüneyt hoca gibi onurlu bir şekilde bir jübile yapar, onları yolcu ederiz. Özellikle Süper Lig Türkiye'de herkesin beklentisiyle başlıyor. Bunlara cevap verebilmek için biz özellikle bu yıl biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyet'imizin kuruluş yılı, aynı zamanda TFF'nin de kuruluş yıl dönümü. Buna yakışır şekilde futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, hakemlerin, seyircilerin taşkınlıklarının konuşulmadığı, güzel, temiz, adaletli, eşit, şeffaf ve herkesin seyir sevki aldığı maçlar olmasını istiyoruz. Bu maçların önümüzdeki günlerde aynı şekilde kazasız belasız bitmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da mücadele eden Türk kulüplerine başarılar dileyen Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke puanımız açısından son derece önemli. İnşallah bundan sonraki maçlarda da güzel başarılar gösterirler. Son 3 takımımız güzel sonuçlar aldı. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kazandı, Konyaspor berabere kaldı. Bu şekilde yollarına devam etmeleri TFF olarak en büyük arzumuz. Bugün burası İstanbulspor'un sahası. İstanbulspor'un yeteri kadar maalesef seyircisi yok. Anadolu'da seyircileri maça davet etmek üzere bu konserlerin çok daha etkileyici olacağını düşünüyoruz. Amacımız özellikle kadın, kız, çocuk ve gençlerin bu maçlara ilgi göstermesi. Bunu yapabilirsek, tribünlerde daha güzel şeylere şahit olacağız. Saha dışında bir takım etkinlikler planlıyoruz. Şu anda bir takım sponsorlarla görüşüyoruz. Özellikle Anadolu'da haftanın maçıyla konseri aynı güne koymak istiyoruz. Böylece saha dışında etkinlikler düzenleyip, bir festival, panayır havası ortaya çıkarmak istiyoruz. Oradaki kulüplerle, belediyelerle iş birliği içinde, o şehrin güzelliklerinin, yöresel ürünlerinin de satıldığı, bir takım hediyelerin verildiği, daha zevkli, neşeli maçlar olmasını temenni ediyoruz."

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İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Mehmet Büyükekşi İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından - Mehmet Büyükekşi Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı'dan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi'den sezon açılış maçına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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