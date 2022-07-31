Turkcell Süper Kupa maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği Turkcell Süper Kupa maçında iyi bir futbol izlediklerini belirterek, şampiyonluğa ulaşan bordo-mavili takımı tebrik etti.

Başkan Büyükekşi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Mehmet Büyükekşi, "Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin en büyük kupası. Her iki takımımız da Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. Güzel bir seyirci önünde çok güzel futbol izledik. Bundan sonra Avrupa'daki maçlar için her iki takıma başarılar diliyorum. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Umarım iki takımımız da Avrupa'da ülke puanımızı daha yukarıya çıkarırlar." diye konuştu.

Yeni sezon öncesi pozitif mesajı veren Büyükekşi, "2022-2023 sezonunun fair-play içerisinde ve dostlukla geçmesini diliyoruz. İlk maçta yine burada olacağız. İstanbulspor ile Trabzonspor açılış maçını yapacaklar. Konserler planlıyoruz. İnşallah ilk konseri de açılış maçında burada gerçekleştireceğiz. Maçlarımızın bundan sonra bir festival havası içerisinde geçmesini, kadınların, çocukların, gençlerin, anneler ile babaların gelmesini istiyoruz. Küfrün ve kavganın olmamasını istiyoruz. Bu yıl hakemlerin değil, futbolun ve güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA gözlemcilerinin yaptıkları incelemelerle ilgili Mehmet Büyükekşi, "Onların şu anda negatif bir düşünceleri yok. Her şey pozitif. Sabahtan beri teknik çalışmalar yaptılar. Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen temsilciler var. İnşallah onların vereceği raporların da pozitif olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon hayata geçirecekleri Rezerv Lig ile ilgili de görüşlerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Rezerv Lig'i, Kulüpler Birliği Vakfının talebiyle yaptık. Her şeyin başlangıcında bir takım sıkıntılar mutlaka olacaktır. Yeni bir uygulama ve çalışma ama birkaç hafta içerisinde yoluna gireceğini düşünüyoruz. Kulüpler bunun faydasını gördükçe de bu sıkıntılar giderilecektir. Bunun amacı, ilk 11'de forma bulamayan oyuncuların tribünde oturması yerine bir gün sonra maç yapması. Diğer taraftan da gençlerin ağabeyleri ile maç yapabilmelerini sağlayıp, onların kişisel gelişimine katkıda bulunabilmek. Her yıl 1-2 futbolcuyu kulüpler çıkarabilirse, yaklaşık 30-40 yeni futbolcu yetişmiş olur. Bu, kulüplerin ekonomik sorunlarına da katkı olacaktır. Kulüplerimize Rezerv Lig'de özellikle deplasman yardımı yapacağız. Diğer taraftan galibiyet ve beraberlik primi de vereceğiz."