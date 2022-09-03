TFF, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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TFF, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı

03.09.2022 19:48
TFF, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, dün gece yaşanan olayla ilgili, "Galatasaray Adası'na yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin bir an önce yakalanacağına inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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