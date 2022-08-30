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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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