Plaj Futbolunda şampiyon Çimhan Sarılar Spor - Son Dakika
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Plaj Futbolunda şampiyon Çimhan Sarılar Spor

09.08.2022 14:24
Plaj Futbolunda şampiyon Çimhan Sarılar Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabında şampiyon Çimhan Sarılar Spor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabında şampiyon Çimhan Sarılar Spor oldu.

Manavgat Belediyesi ve TFF'nin birlikte düzenlediği Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabında rakibi Elektronik Market'i 6-3 yenen Çimhan Sarılar spor, şampiyon oldu. 7 gün boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde 8 takımdan 150 sporcu ter döktü. Dört gün süren ön eleme maçlarının ardından namağlup bir şekilde şampiyonluğunu ilan eden Çimhan Sarılarspor, Eylül ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Manavgat Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Topaloğlu İnşaat arasında oynanan mücadelede ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5-2 kazanarak 3'üncü oldu.

Turnuvanın "En'leri" ödüllerini aldı

Turnuvanın hem en çok gol atan takımı hem de en az gol yiyen takımı Çimhan Sarılar Spor olurken, gol krallığını ise 7'şer golle Emrah Ekmekçi, Ege Alkan ve Sabir AllahGuliyev paylaştı. Turnuvanın en değerli kalecisi Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımından Halil Hamamcıoğlu, en değerli futbolcu da Elektronik Market takımından Mamadov oldu. Topaloğlu İnşaat takımı ise göstermiş Fair Play davranışları nedeniyle turnuvanın en centilmen takımı seçildi. Ayrıca Çimhan Sarılar Spor takımının teknik adamı Mehmet Bağcacıoğlu en iyi teknik adam ödülünü aldı.

Milli takımın efsanesi de katıldı

Turnuvayı 4 gün boyunca takip eden Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın efsane ismi TFF Plaj Futbolu Milli Takım Koordinatörü Cem Pamiroğlu, organizasyonda emeği geçen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti. Futbolcular, madalyalarını belediye başkan yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen ve Cem Pamiroğlu'nun elinden aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Ödevoğlu, "Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen ve Manavgat'ta bu bağlamda ilkleri yaşatan Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'e katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en uzun soluklu etabına katılan tüm sporcularımıza ve tüm paydaşlarımıza spor yaşamlarında da başarılar diliyorum. Manavgat Belediyesi olarak halkımıza bu tür görsel şölenleri sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manavgat, Sarılar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Futbolunda şampiyon Çimhan Sarılar Spor - Son Dakika

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