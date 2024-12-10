Türkiye Futgolf'te Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda grup maçlarını tamamlayan Türkiye, kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek finale çıktı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada Türkiye, grup maçları sonunda kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek finale yükseldi.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan erkek takımı, yarın çeyrek finalde Slovakya ile karşılaşacak. Gruptan üçüncü çıkan Türkiye kadın takımının rakibi ise yarın belli olacak.

Grup mücadelesini üçüncü bitiren ancak çeyrek finale çıkamayan Türkiye senyör takımı ise yarın Rusya ile klasman maçında karşı karşıya gelecek.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla tamamlanacak.