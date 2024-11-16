Türkiye - Galler Maçı: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye - Galler Maçı: 0-0

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile golsüz berabere kaldı. Penaltı kaçtı.

16.11.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Galler: 0 (Maç sonucu)

KAYSERİ - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan aldığı topla çizgiye kadar inen Yunus topu müsait pozisyondaki Enes'e çevirdi. Enes'in kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Yunus, ceza sahası içerisinde Willams'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

87. dakikada Kerem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Alejandro Muniz Ruiz

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Zeki Çelik dk. 75), Orkun Körkçü, Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 46), Yunus Akgün, Arda Güler (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Enes Ünal dk. 65)

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Emirhan Topçu, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galler: Darlow, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Sheehan, James (Brooks dk. 72), Johnson (Koumas dk. 90), Wilson, Thomas (Cullen dk. 72), Harris (James dk.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Politika, Türkiye, Galler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye - Galler Maçı: 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 23:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye - Galler Maçı: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.