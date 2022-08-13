Hatay'da geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Türkiye şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Türkiye şampiyonası düzenlendi

13.08.2022 22:24
Hatay'da geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Türkiye şampiyonası düzenlendi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 21. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası müsabakaları düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Yayladağı Belediyesi tarafından Hatay'da 21. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası müsabakaları düzenlendi.

İlçede bulunan Yayladağı Mustafa Sayın Aba Güreşi Sahası'nda düzenlenen programa da güreşçiler abalarını giyerek yarıştı. Müsabakalarda kıyasıya mücadele yaşandı. Güreşlere 14 farklı ilden ve 30 farklı spor kulübünden 750'ye yakın sporcu katıldı. Kısa süren mücadelelerin ardından Gaziantepli güreşçi Barış Güngör başpehlivan oldu. Güreş müsabakalarına Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve Abdulkadir Özel, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen aba güreşi ve kültür sanat festivalini Yayladağı'nda yapmanın gururunu yaşadığını belirten Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, aba güreşinin Orta Asya'dan Yayladağı yöresine kadar geldiğini ve 5000 yıllık bir kültüre sahip olduğunu vurguladı.

"Aba güreşi diğer güreşlerden farklı"

Aba güreşi diğer güreşlere göre daha farklı bir spor dalı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Minder güreşi, kara kuşak güreşleri ve yağlı güreşleri var ama aba güreşinin özelliği gibi değil. Bu güreşte giyilen kıyafetin adına biz aba diyoruz bilek ve kol gücüne istinaden teknik ve taktik olarak bu duruma dayalı bir güreş. En fazla Yayladağı ve Altınözü'nün köylerinde yapılan bir spor dalı. Yaklaşık 12 kez Türkiye şampiyonasını yaptık. İnşallah gelecek yıllar Dünya şampiyonasını bu sahamızda yaparız diye düşünüyoruz. Bu yıl 14 farklı ilden 750'ye yakın sporcumuz 30 farklı spor kulübünün güreşçileri katıldı. Yayladağı'nın kültürü olan Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nı Türkiye Güreşçiler Federasyonu ile yapıyoruz Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak" dedi.

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Yayladağı, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'da geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Türkiye şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

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