Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunda başkanlığa İbrahim Türkiş seçildi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa İbrahim Türkiş seçildi.

Yeni kurulan federasyonun seçimli genel kurulu, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı.

Genel kurulda divan başkanlığını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı yaptı.

Seçime tek aday olarak giren İbrahim Türkiş, kullanılan 119 oyun 111'ini alarak federasyonun ilk başkanı oldu. 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiş başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yücel Yılmaz, Şahin Hopur, Bülent Odabaşı, Hasan Aydın, Fahrettin Şolpan, Mehmet Emin Bay, Başar Atikbay, İbrahim Doğan, Alparslan Aslan, Metin Taşçı.

İbrahim Türkiş, genel kurulda yaptığı konuşmada, yağlı güreşin lokomotifliğini yaptığı geleneksel güreş dallarının artık Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu çatısı altında yer alacağını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun bugüne kadarki tüm başkanlarına emekleri için teşekkür eden Türkiş, "Yeni federasyonumuzun kurulması asla güreşin bölünmesi değil. Bu günümüzün koşullarında her alanda olan uzmanlaşmanın, ihtisasın sağlanması için yapılmış bir tercih. Bunu böyle değerlendirmek lazım." diye konuştu.

"Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak Güreş Federasyonu yine bizim başımızın tacı." diyen Türkiş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni ihtisaslaşma ayrımıyla Güreş Federasyonumuz, asıl hedefi olan olimpiyatlarda ve dünyada ülkemizi çok daha iyi temsil edebilmek için daha rahat, huzurla çalışabilecekleri imkanı elde etmiş olacak. Bizler de yeni federasyon olarak yağlı güreş, karakucak, şalvar, aba, aşırtmalı aba, kuşak güreşlerimizin tamamını Türkiye'de olduğu kadar dünyada da tanınır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra artık pehlivanlarımız bizim yakın temasımız içinde olacak. Güreş federasyonu artık çok fazla organizasyon içinde sıkıntıya girmemiş olacak. Bugün bizim için ayrılma değil, yeni bir filizin, yeni bir şahlanışın başlangıcı olacak. Bizler için bugün bir milat. Bugünden itibaren burada yeni bir yapı oluşacak."

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Türkiş, herkese karşı adil olacaklarının da sözünü delegelere verdi.