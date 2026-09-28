Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Federasyon Başkanı Abdulhadi Turus: "Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya'da 15 farklı noktada 11 bin 500 vatandaşımızla bir araya geldik. Paris'ten, Strazburg'a, Lyon'dan Nürnberg'e kadar çocuklarımızı ve ailelerimizi geleneksel oyunlarla buluşturduk"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oylanarak ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, 2025-2026 yılları bütçeleri müzakere edilerek ibra edilirken, 2027-2028 yılları tahmini bütçeleri de görüşüldü ve karara bağlandı.

Genel kurulda konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, "Geleneksel sporlarımızı, korunan bir miras olarak değil yaşanan, hayatın içinde olan, çocuklarımızın neşesinde, evlerimizin huzurunda bulunan bir ortamda buluşturmaya çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde geleneksel sporlarımızla uğraşalım değil tam tersine hayatın tam içinde olması için mücadele verdik." dedi.

Üç ayrı çalıştayda 110 uzmanı bir araya getirdiklerini belirten Turus, "Beş branşımızın müsabaka talimatlarını yayımladık, 5 antrenör kursunda 145 antrenör, 7 hakem kursunda da 365 hakem yetiştirdik. İki yılda düzenlediğimiz 10 müsabakada 2270 sporcumuzu sahaya çıkarttık. En son Yozgat'ta düzenlediğimiz Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası'nda 19 ilden 47 kulüp ve 472 sporcumuzu bir araya getirdik. Kayseri'de yaptığımız mas güreşi şampiyonamızda da 21 ilden 646 sporcumuz mücadele etti." diye konuştu.

Mangala, halat çekme, geleneksel kızak, onikitaş oyunu gibi branşlarla ülke genelinde ve yurt dışında bir festival havasında şenlikler düzenlediklerini ifade eden Turus, "Sadece bir müsaba yapmıyoruz, bütün mahalle sakinleri de geliyor, aileler de geliyor bir festival havasında, biliyorsunuz o geçmişte bir araya gelen büyüklerimizin oynadığı oyunlarda bir bilgelik oluşurdu, bir huzur ve kültür oluşurdu, işte bu ortamı oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turus, ülke genelinde, Avrupa ve dünyada geleneksel sporlarda çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2025'te yaklaşık 7 bin çocuğumuzu ve ailemizi buluşturduğumuz geleneksel oyunlar şenliği ile bir 'Geleneksel oyunlar tırı' maceramız başladı. Ankara'daki tesisimizden tırımızı yola çıkarttık, 2025'te tırımız 68 ilimize ulaştı, 161 bin 640 katılımcıyla geleneksel sporları ve oyunlarımızı buluşturduk. İnsanımızın bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz insanımızın ayağına gideceğiz, dedik. 2026'da da geleneksel tırımızın yolculuğunu daha da büyüttük, İstanbul'da 19 ilçede gerçekleştirdiğimiz meydan şenlikleriyle 42 bin üzerinde çocuğa ulaştık. En önemlisi Avrupa turnesi yaptık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle de Fransa, Belçika, Avusturya ve Almanya'da 15 farklı noktada 11 bin 500 vatandaşımızla bir araya geldik. Paris'ten, Strazburg'a, Lyon'dan Nürnberg'e kadar çocuklarımızı ve ailelerimizi geleneksel oyunlarla buluşturduk."

Turus, geleneksel sporların yaşaması için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a ve genel kuruldaki bütün katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Genel kurul, delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
StrazburgAvusturyaNürnbergFestivalTurnuvaAlmanyaBelçikaFransaParisLyonSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Salah’ı adeta boğuyorlar İşte krizin perde arkası Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
13:43
Erman Toroğlu’nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi
Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:53:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei