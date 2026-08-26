Türkiye Genç Badminton Takımı Yarı Finalde

Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda, aralarında Erzincanlı milli sporcuların da bulunduğu Türkiye'nin genç milli takımı 4 kategoride yarı finale yükseldi.

Şampiyonada ay-yıldızlı formayla mücadele eden milli sporculardan Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen ile Mert Seven ve Aysu Arslan karışık çiftlerde yarı finale yükseldi.

Çift kadınlarda ise Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir ile Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, yarı finale yükselen sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtilerek, milli sporculara final yolunda başarı dileğinde bulunuldu.