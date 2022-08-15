Yarı finalde Brezilya 'yı 4-2 mağlup eden milliler, altın madalya için Japonya ile karşılaştı. Müsabakayı 4-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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