Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi

15.08.2022 09:46
Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde yapılan karma takımlar müsabakasında gümüş madalya elde etti.

Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde yapılan karma takımlar müsabakasında gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Genç Karma Milli Takım, final karşılaşmasında Japonya'ya 4-0 yenilerek ikinci oldu.

Özlem Yıldız, Fidan Ögel, Hilal Öztürk, Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, Ayşenur Karadağ, Merve Azak, Cem Ata Demirtaş, Muhammed Demirel ve Münir Ertuğ'dan oluşan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli takım, çeyrek final karşılaşmasında Gürcistan'ı 4-3 yendi.

Yarı finalde Brezilya'yı 4-2 mağlup eden milliler, altın madalya için Japonya ile karşılaştı. Müsabakayı 4-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda ferdi müsabakalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla ülke sıralamasında Japonya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer almıştı.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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