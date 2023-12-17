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Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, Avrupa Goalball Şampiyonası'nda İsrail'i mağlup ederek 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, sporcuları karşılayarak gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu
17.12.2023 - 21:46,  Güncelleme: 21:48
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Tarihinde 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde eden Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, İstanbul'a geldi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır çocuklar. İyi ki bu ülkenin kahraman sporcularısınız, iyi ki bu sporcularla bir aradayız" dedi.

Karabağ'ın Podgorica kentinde düzenlenen Avrupa Goalball Şampiyonası'nın finalinde Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, İsrail'i 8-4 mağlup ederek tarihinde 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Milli kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, karşıladı. Elde edilen şampiyonluğun çok anlamlı olduğu dile getiren Murat Aksu, "Bugün İstanbul Havalimanı'na inen uçak takım sporları tarihimizin en başarılı sporcularını taşıdı. Zaferlerine yenilerini ekleyen Goalball Kadın Milli Takımımız ve onlarla birlikte Avrupa 3'üncüsü olan Goalball Erkek Milli Takımımızdı. Hem de ne şampiyonluk. Finalde her iki takımımız da İsrail'i yenerek, bu zaferi Gazzeli çocuklara armağan ettiler. Zaferleri kadar büyük yürekleri olan bu sporcuları karşılamak bizim için büyük bir şans. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır çocuklar. İyi ki bu ülkenin kahraman sporcularısınız, iyi ki bu sporcularla bir aradayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Murat Aksu, İstanbul, Türkiye, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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