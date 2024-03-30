Türkiye Golf Turu 5. Ayak Müsabakaları Tamamlandı

Tuzla Belediyesi Sahil Spor Tesisi'ni Hizmete Açtı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her yaştan insanın spor yapabilmesi için spor alanlarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi tarafından Cami Mahallesi'ne yapılan Sahil Spor Tesisi, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Yazıcı, tesisin çocuklar ve gençler için önemli bir lokasyon olduğunu belirtti.