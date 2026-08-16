Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Romanya ve İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Erkek Takımı, Fransa'da yarın başlayacak IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun açıklamasına göre IBSA B1 Avrupa Şampiyonası, 17-23 Ağustos tarihlerinde Strasbourg kentinde 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Milli takım, B Grubu'nda yarın İspanya, 18 Ağustos'ta Romanya, 19 Ağustos'ta ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda A Grubu'nda ise Fransa, İngiltere, Almanya ve Yunanistan yer alacak.

Avrupa Stadyumu'nda düzenlenecek şampiyonada yarı final müsabakaları 21 Ağustos'ta, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 23 Ağustos'ta oynanacak.

2015'te Avrupa şampiyonu olan, 2022'de ise gümüş madalya kazanan Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Erkek Takımı, Strasbourg'daki 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir başarı hedefiyle sahaya çıkacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Engelliler, Romanya, İspanya, Türkiye, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
İran’dan Trump’a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir
6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı 6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem

10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
08:38
Selahattin Demirtaş’tan cezaevinden kritik mesaj
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
08:20
Ön otopsi raporu çıktı İşte Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
07:41
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti Tribün zorbasına gözaltı kararı
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 10:31:19. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.