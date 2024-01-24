Türkiye, Güney Kore\'deki Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda başarılı sonuçlar elde etti

Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nın beşinci gününde alp disiplini ve curling müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Gangwon eyaletinde devam eden organizasyonda, bugün curlingde Burcu Haşıl, Muhammed Taha Zenit, Şüheda Karacalı, Muhammed Berat Ateş'ten oluşan karma milli takım, 7. grup maçında Yeni Zelanda'yı 6-2 yendi ve turnuvayı A Grubu'nda 6. olarak tamamladı.

Alp disiplininde büyük slalomda yarışan milli sporcu Thomas Kaan ise birinci inişte 54.59 derecesiyle inişi 51. sırada tamamlarken ikinci inişte yarışı tamamlayamadı.

Yarın, Ada Hasırcı ve Thomas Kaan alp disiplini slalomda yarışacak.