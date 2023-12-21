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Türkiye Güreş Federasyonu, Erdoğan Karaali'nin görevden alınması hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Türkiye Güreş Federasyonu, Erdoğan Karaali'nin görevden alınması hakkında açıklama yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Gerekoremen Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Erdoğan Karaali hakkında bir açıklama yayımladı. Karaali'nin istifa dilekçesi ve Dünya Güreş Birliği'nin ceza raporu üzerine görevden alındığı belirtilirken, TGF'nin takım üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği düşüncesiyle istifanın ertelendiği ifade edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu, Erdoğan Karaali\'nin görevden alınması hakkında açıklama yaptı
21.12.2023 - 18:37,
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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Gerekoremen Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Erdoğan Karaali hakkında bir açıklama yayımladı.

Karaali'nin 23 Temmuz 2023 tarihli TGF'ye yazdığı istifa dilekçesi ile Dünya Güreş Birliğinin (UWW) ceza raporunun da yer aldığı açıklamada, "Grekoromen Milli Takımı'nın eski antrenörü, UWW tarafından iki ay ceza almıştır. Bu ceza ve cezanın UWW açıklamasında görülebilecek gerekçeleri üzerine TGF tarafından da görevden alınmıştır. Milli takım eski antrenörü, daha önce temmuz ayında görevinden istifa etmiş ancak TGF, 'Milli takımlarımızın kısa süre içinde mücadele edeceği önemli şampiyonalar öncesi teknik kadroda bir değişikliğe gitmenin takım üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği' düşüncesiyle bu istifanın gereğinin yapılması Dünya Şampiyonası sonrasına ertelenmiştir." denildi.

Karaali'nin 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sırasındaki eylemlerinden dolayı UWW Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve iki ay ceza verilerek görevden men edildiği hatırlatılırken, "UWW karar metninde görüleceği gibi, 'Olaylar' başlığı altında net ve tartışmaya kapalı şekilde, 'Antrenör, maç sonunda mindere çıktı, hakem masasına gitti ve sözlü olarak saldırıda bulundu' yazmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TGF'ye 23 Temmuz 2023 tarihinde istifasını veren, Kasım ayı sonunda ceza alan, sözleşme süresi de 2023 sonunda dolacak olan antrenörle olimpiyat senesinde devam etmeyi riskli bulan TGF'nin söz konusu kararı aldığı belirtilirken, "Kamuoyu ve güreş camiasından beklentimiz, spor tarihimizin en çok madalya kazanan branşını birlik beraberlik içinde olimpiyat senesinde desteklemek ve sadece başarıya odaklanmaktır. TGF, Türk güreşinin özlemini duyduğumuz başarı ivmesini yakaladığı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sürecinde takım ruhuna en çok ihtiyacımız olduğu dönemde bu kutlu yolda engel teşkil edenler her kim olursa olsun gereğini yaparak, taviz vermeden yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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Milli Takım, Ceza, Spor, Güncel, Son Dakika

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